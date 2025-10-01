"
Morena Rial fue trasladada a la cárcel, qué pasará con su hijo

Jorge Rial comentó que el bebé esta bajo su cuidado y el de su otra hija.

Morena Rial perdió el beneficio de la excarcelación esta semana y fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. En medio de esta situación judicial, surgió la gran incógnita sobre el futuro de sus hijos y quién se hará cargo de ellos.

La hija de Jorge Rial es madre de dos niños de diferentes relaciones: Francesco, de 6 años, fruto de su vínculo con Facundo Ambrosioni, y Amadeo, de 11 meses y medio, hijo de Matías Ogas. Mientras que Francesco vive desde hace tiempo en Córdoba bajo la guarda de su padre, Amadeo permanecía con Morena, ya que su papá casi no mantenía contacto con él.

La primera vez que Morena fue detenida, Amadeo tenía apenas cuatro meses. En aquel momento, Jorge Rial se hizo cargo del bebé con el apoyo de su pareja María y de Rocío, su otra hija. Ahora, el periodista volvió a asumir el cuidado del pequeño, aunque el destino del niño todavía está por definirse. Según el Código Penal, Morena podría solicitar que su hijo permaneciera a su lado en un pabellón especial para madres con niños de hasta cinco años. Otra alternativa es que Matías Ogas reclame la custodia o que el propio Jorge gestione todos los pasos necesarios para conservarla.

Desde su programa de streaming, el conductor explicó: “Amadeo es lo único que me importa en este momento. Hoy fue al médico, está bárbaro de peso, perfecto. El año que viene, va a ir a un jardín maternal que ya estamos buscando. Lo estamos cuidando con Rocío, que me sorprendió con su instinto materno. También con María, mi pareja, que me da una mano enorme”.

Asimismo, recordó la diferencia con lo ocurrido en la primera detención de su hija: “La otra vez me lo dieron envuelto en una toalla. Tuve que salir a las tres de la mañana a comprar pañales porque ni eso tenía. Ahora está bien, está en su casa, feliz. Es un bebé feliz.

