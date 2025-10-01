Morena Rial fue trasladada a la cárcel, qué pasará con su hijo

La hija de Jorge Rial es madre de dos niños de diferentes relaciones: Francesco, de 6 años, fruto de su vínculo con Facundo Ambrosioni, y Amadeo, de 11 meses y medio, hijo de Matías Ogas. Mientras que Francesco vive desde hace tiempo en Córdoba bajo la guarda de su padre, Amadeo permanecía con Morena, ya que su papá casi no mantenía contacto con él.

La primera vez que Morena fue detenida, Amadeo tenía apenas cuatro meses. En aquel momento, Jorge Rial se hizo cargo del bebé con el apoyo de su pareja María y de Rocío, su otra hija. Ahora, el periodista volvió a asumir el cuidado del pequeño, aunque el destino del niño todavía está por definirse. Según el Código Penal, Morena podría solicitar que su hijo permaneciera a su lado en un pabellón especial para madres con niños de hasta cinco años. Otra alternativa es que Matías Ogas reclame la custodia o que el propio Jorge gestione todos los pasos necesarios para conservarla.