Preocupación por el estado de salud de Antonio Gasalla

Marcelo Polino indicó que el cómico no está en un centro para adultos mayores como se había comentado. "No, no está en un geriátrico. Continúa internado en el mismo lugar, continúa con estudios”, sostuvo.

Además, el periodista remarcó el enorme compromiso de sus familiares por cuidarlo. “De hecho, su sobrino Fernando, que tanto se habla de su entorno, de si lo cuidó o no, pidió una licencia de un mes y se internó con él en la clínica”, acotó.

Por último, Polino especificó qué pasará cuando reciba el alta. "Después va a haber una derivación a un lugar especializado en su patología. Él necesita cuidados especiales que no puede tener ni en su casa ni en un hogar donde hay abuelitos que están bien de salud y que solamente por una cuestión de edad están viviendo en lo que se llaman geriátricos”, finalizó.