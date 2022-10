Por qué no quieren a Camila Homs en la tele

Camila quería retomar su carrera en el país y ya tuvo muchos trabajos como modelo pero en la televisión parece que le bajaron el pulgar.

Primero se supo que la “desinvitaron” de PH, el programa de Andy Kusnetzoff. Según trascendió, el conductor no quiere incomodar a Lio Messi ni a los demás jugadores de Lionel Scaloni.

Y, el otro programa del que no será parte es uno de la señal deportiva de ESPN. Con vistas al mundial, habían convocado a la rubia y estaban en plenas tratativas cuando decidieron no continuar y darlo de baja por un motivo parecido: no generar mal ambiente en los jugadores de la Selección.