Por qué le cerraron el Instagram a Morena Rial durante su detención

Mientras Morena Rial transita sus últimas horas detenida recibió la noticia del cierre de sus dos cuentas de Instagram.

Una de cal y una arena, como suele decirse, son las noticias que recibió Morena Rial en esta semana desde el penal de Magdalena donde se encuentra detenida por incumplir los requisitos exigidos por la Justicia cuando fue excarcelada durante el verano. Fue su amigo y abogado, el Dr. Alejandro Cipolla, el encargado de poner al tanto a la influencer.

Lo cierto es que luego de presentar los trámites correspondientes, la hija de Jorge Rial finalmente recibirá el beneficio del arresto domiciliario, que cumplirá en la casa de su amiga Evelyn, quien además es la madrina de su bebé, Amadeo, por estas horas, algo que ni bien supo la alegró por demás. Pero claro que la felicidad se vio empañada al saber que nuevamente le habían cerrado sus dos cuentas de Instagram, con las que trabaja como influencer dado que actualmente es la única manera con la que logra generar algún ingreso económico.

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa ante esta situación, Alejandro Cipolla fue claro y directo al referirse a esta sorpresiva y recurrente medida de la red social. "No entiendo el ensañamiento de Meta hacia Morena porque viven cerrándole las cuentas. En este caso en particular 2, y 2 verificadas, y una de las cuales ella pagaba el verificado. Así que voy a esperar que salga y vamos a ver las medida legales a adoptar", confió el letrado a este portal.

Si bien explicó que "ya se hicieron las apelaciones", señaló que "es necesaria Morena porque tiene que hacer el reconocimiento de Face ID para Instagram".

En tanto, sobre el motivo concreto del cierre de los dos perfiles, Cipolla confió no saber a ciencia cierta el por qué de la decisión, al tiempo que remarcó que "no había infracciones" en ninguna de las dos cuentas.

Asimismo, ante la consulta de si podría tener que ver con la publicidad de casinos que hacía Morena, aún luego de su reciente detención, el letrado explicó que en tal caso es "lotería" quien pide cerrarlas, algo que "no sucedió". "Aparte hay varios influencers, como exjugadores de fútbol de la Selección que son la cara del casino que Morena promocionaba", argumentó para dejar en claro que no había ninguna infracción en las redes de la influencer.

Fue allí que Cipolla analizó la situación, llegando a la conclusión de que "podría ser por su detención", dado que la actual situación de Morena "es de público conocimiento", así como también señaló que "ahora Meta tiene sucursales en Argentina", dejando abierta la posibilidad de que esa sea la razón del abrupto cierre de las redes sociales de la hija Jorge Rial, que eran actualmente el único medio para seguir generando dinero a través de la supervisión y gestión de una community manager, por supuesto.

FUENTE: PrimiciasYa

