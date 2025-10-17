Por qué le cerraron el Instagram a Morena Rial durante su detención

image

Si bien explicó que "ya se hicieron las apelaciones", señaló que "es necesaria Morena porque tiene que hacer el reconocimiento de Face ID para Instagram".

En tanto, sobre el motivo concreto del cierre de los dos perfiles, Cipolla confió no saber a ciencia cierta el por qué de la decisión, al tiempo que remarcó que "no había infracciones" en ninguna de las dos cuentas.

Asimismo, ante la consulta de si podría tener que ver con la publicidad de casinos que hacía Morena, aún luego de su reciente detención, el letrado explicó que en tal caso es "lotería" quien pide cerrarlas, algo que "no sucedió". "Aparte hay varios influencers, como exjugadores de fútbol de la Selección que son la cara del casino que Morena promocionaba", argumentó para dejar en claro que no había ninguna infracción en las redes de la influencer.

Fue allí que Cipolla analizó la situación, llegando a la conclusión de que "podría ser por su detención", dado que la actual situación de Morena "es de público conocimiento", así como también señaló que "ahora Meta tiene sucursales en Argentina", dejando abierta la posibilidad de que esa sea la razón del abrupto cierre de las redes sociales de la hija Jorge Rial, que eran actualmente el único medio para seguir generando dinero a través de la supervisión y gestión de una community manager, por supuesto.