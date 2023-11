Por qué Karina Jelinek y Flor Parise evitan hablar de su relación

"(Flor) No quiere que hable de ella así que respeto eso. A mí tampoco me gusta ahora mostrar mi vida íntima por eso estoy en un perfil muy bajo y tranquilo", comentó la modelo.

"Se puede sutilmente vivir bien y no mostrarse tanto, cuidarse", añadió sobre el perfil bajo que intenta mantener sobre su vida privada desde hace un largo tiempo.

Y en cuanto a la reciente detención de su ex marido, Leonardo Fariña, comentó: "Nada me sorprende, ya pasaron diez años y medio, no me importa. Ya pasó y lo solté".

Mano a mano con Karina Jelinek: el duro momento que vivió, Jésica Cirio y su participación en el Bailando 2023

A principios de año, Karina Jelinek confirmó públicamente su relación con Flor Parise después de años de un amor que se mantuvo en secreto. Pero pocos meses después la modelo anunció su separación y se dijo que uno de los motivos era porque se "celaban" mucho. Y en los últimos días, Karina selló su reconciliación con su "amiga íntima" en Marruecos.

En la noche del lunes, Karina asistió a la inauguración de un bar (Peñón del Águila) en Florencio Varela y fue acompañada de Flor, aunque ella no quiso mostrarse ante las cámaras.

"Estuve viviendo en España, un país que amo y tengo muchos amigos que se fueron a vivir allá hace un tiempo. Me invitaron y estuve recorriendo por todos lados. Tenía un problema personal, un bajón y me fui. Estuve ahí con mis amigos que me daban todo su amor. Ahora por suerte estoy bien, mucho mejor. Gracias a Dios mejor", comenzó diciendo Jelinek. Al ser consultada sobre cómo está su relación con Flor, dijo: "Estoy bien, muy bien".

Sobre sus proyectos en Argentina, entre los que está participar en el Bailando 2023, adelantó: "Tengo varios. Por ahora ya empecé con los ensayos del Bailando porque voy a estar en la salsa de a tres con Kennys. Para mí es un placer bailar con él que es un amigo de muchos años, además estuve seis años en el Bailando y tres en el Cantando. Es como volver a casa, además de apoyar a mi amigo".

Sobre la situación del país, opinó: "Estando en cualquier parte del mundo estoy informada sobre lo que pasa en Argentina. Sé de la inflación que estamos pasando, vi Mirtha Legrand el sábado, es terrible todo. Espero que se mejore todoy por el momento no voy a decir a quién voy a votar, estamos en ese momendo de decisión. Está difícil. Acá lo importante es cada individuo del este país vaya a votar y a votar por una esperanza que cambie el futuro. Eso es lo importante, sino me quedaría en España, pero tengo la esperanza que va a cambiar".