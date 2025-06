Por qué Florencia Peña no apoya a Marley en su deseo de volver a ser padre

“Yo ya le dije mi opinión y es no”, expresó en Implacables, el programa de Susana Roccasalvo. “¿Por qué? ¡Si vos tenés tres hijos!”, retrucó la movilera encargada de hacerle la nota, y la actriz no se quedó callada: “Por eso justamente le digo que no. Porque lo conozco... Pero que haga lo que quiera, obviamente. No extraña cambiar pañales, que no mienta. Yo voy a apoyarlo en lo que quiera. Pero le dije que sí quiere otro hijo, ahí no lo apoyo”.

Marley demostró que es muy bueno y responsable como padre. Tiene debilidad por Mirko -a quien describió como el mejor proyecto de su vida- y sabe que sumar otro integrante a la familia también lo haría muy feliz. Sin embargo, aún no dio detalles de cuándo lo concretará.