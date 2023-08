Pepe Cibrián, durísimo contra Julieta Poggio: "¿Esto es una actriz?"

Luego, Pepe nombró a recordadas figuras de la historia del espectáculo. “Pobre Merello, pobre Gallo, pobre Campoy, pobre Cibrián, pobre Alcón”, enumeró, entre otros.

“Sus sueños, ¿dónde han ido? Su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia, su paso por el arte y la cultura. Ante esto, ¿qué pensarán? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos? ¿O esto es culpa nuestra? No lo creo. Solo que pareciera ser, somos los últimos mohicanos”, sumó.

Y a través de un video intentó aclarar sus palabras. “Defiendo siete generaciones de actores de mucha lucha”, aseveró, a cámara. “Lo que escucho y leo no me parece coherente. No por la protagonista, que realmente no la conozco, pero si por quienes generan que esto suceda. Si hay que seguir hablando, no hay que callarse. Hay que seguir hablando”, cerró.