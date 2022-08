Pedro Alfonso habló de su lucha contra una adicción

Pedro Alfonso está de gira con Una noche en el hotel y ayer, en Uruguay, enfrentó un particular deseo que tuvo que frenar. “Hace casi dos meses dejé de fumar, me siento muy contento y orgulloso por eso. Pero hoy fue un día difícil y a veces hay recaídas, no por fumar, pero sí por tener ganas”, escribió en un posteo que compartió con sus seguidores.