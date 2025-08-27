Eduardo Desimone volvió a brillar en La Voz Argentina con una interpretación emotiva

Eduardo Desimone, representante de San Juan en La Voz Argentina y parte del team Luck Ra, volvió a emocionar al interpretar con gran sensibilidad el clásico “Usted se me llevó la vida”, popularizado por Alejandro Fernández.
