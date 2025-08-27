"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > La Voz Argentina

Eduardo Desimone volvió a brillar en La Voz Argentina con una interpretación emotiva

El sanjuanino, integrante del team Luck Ra, conmovió al jurado y al público con su versión de “Usted se me llevó la vida”, reafirmando su lugar como una de las grandes revelaciones del certamen.

Eduardo Desimone, representante de San Juan en La Voz Argentina y parte del team Luck Ra, volvió a emocionar al interpretar con gran sensibilidad el clásico “Usted se me llevó la vida”, popularizado por Alejandro Fernández.

Dueño de una voz profunda y una conexión única con el escenario, el sanjuanino se destacó entre las presentaciones de la noche con una versión cargada de sentimiento que fue muy comentada en redes y celebrada por el jurado.

La Sole fue una de las primeras en expresar su devolución y resaltó la impronta folklórica que Eduardo imprimió en el tema, valorando su capacidad de mantener viva su raíz musical incluso al abordar géneros distintos. El resto de los jurados coincidió en elogiar su evolución y el sello propio que aporta en cada gala.

Te puede interesar...

Con esta actuación, Eduardo se afianza como una de las voces más fuertes del team Luck Ra y como uno de los participantes que más emociones despierta en el público del certamen.

Temas

Te puede interesar