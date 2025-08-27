Eduardo Desimone volvió a brillar en La Voz Argentina con una interpretación emotiva

Dueño de una voz profunda y una conexión única con el escenario, el sanjuanino se destacó entre las presentaciones de la noche con una versión cargada de sentimiento que fue muy comentada en redes y celebrada por el jurado.

La Sole fue una de las primeras en expresar su devolución y resaltó la impronta folklórica que Eduardo imprimió en el tema, valorando su capacidad de mantener viva su raíz musical incluso al abordar géneros distintos. El resto de los jurados coincidió en elogiar su evolución y el sello propio que aporta en cada gala.