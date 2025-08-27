Nació la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: la primera foto de la beba es encantadora

“Hoy somos cuatro. Y después de tanto, lo único que queda es agradecer y explotar de felicidad. Porque todo lo que costó, nos trajo hasta acá. Y acá es el lugar más lindo del mundo”, concluyó emocionado.

Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: amor, resiliencia y fe

En abril de 2024, durante un viaje a Disney, Nicolás le propuso matrimonio a Betiana: “¡Me dijo que sí! Este va a ser una de las mejores noticias de nuestra vida y por siempre. Gracias infinitas, amor”, escribió por entonces.

La pareja atravesó momentos muy difíciles. En una entrevista con La Nación, Magaldi reveló que en 2021 sufrieron la pérdida de un bebé a causa de un embarazo ectópico, una situación riesgosa que incluso puso en peligro la vida de Betiana.

Luego de varios intentos y un tratamiento de Fertilización In Vitro, la tambien influencer volvió a quedar embarazada. En abril de 2025, la pareja compartió una imagen especial tomada en la última punción del tratamiento, donde un arcoíris se proyectaba en la pared.

“No sabíamos que Catalina, nuestra beba arcoíris, ya nos estaba enviando un mensaje”, escribió ella. “Gracias a la vida, a la medicina, a cada lágrima y a cada paso que dimos”, concluyó con gratitud.