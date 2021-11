Paula Chaves sobre la China Suárez: "No éramos tan amigas"

La conductora quiso introducir a Chaves en el tema, e inmediatamente la modelo realizó un incómodo gesto ante la temática que Lozano quería desarrollar. “Horrible, pero no voy a hablar del tema. O sea, me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar, ni hablar, ni nada", comenzó diciendo Paula, optando por no ahondar en esta polémica de la cual que se hicieron eco todos los medios.

Fue entonces cuando Vero Lozano resaltó que el vínculo que tenía la modelo con Zaira era mucho más profundo que el que tenía con la expareja de Benjamín Vicuña: “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”, respondió contundente Paula Chves. “Y con la China, buena onda pero no es que eras tan amigas, era otra relación”, le retrucó Lozano, “claro” respondió tajante la esposa de Pedro Alfonso cerrando el tema.

Qué le dijo Paula Chaves a la China Suárez cuando estalló el Wandagate

Cuando estalló la polémica por el Wandagate, Yanina Latorre aseguró en Los Ángeles de la Mañana que la esposa de Pedro Alfonso y madre de Olivia, Baltazar y Filipa, habría escrito en el chat que mantiene con sus amigas un fuerte mensaje destinado a la ex de Benjamín Vicuña.

"Para Paula, los amigos y la familia son importantes. Paula le dijo, textual, 'Sos una sorete, sos una basura', tengo los chats”, exlamo Yanina, ante Ángel de Brito, conductor del programa.