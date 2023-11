Pancho Dotto sigue contando intimidades sobre Valeria Mazza

Así, recientemente Valeria declaró que "jamás entendió" cómo su ex representante pasó de ir a su boda y a la clínica a conocer a su primer hijo a estar tan furioso con ella, lo que terminó de enfurecer aún más a Pancho Dotto.

"Me llama la atención que diga que no sabe lo que pasó entre nosotros. Ella lo sabe bien, si hasta me pidió llorando que fuera a su casamiento porque yo no iba a ir. Teníamos unas cuentas que arreglar y me dijo 'te prometo que después del casamiento, Alejandro las va a arreglar. Pasaron 30 años y sigo esperando. No es un reclamo, no hice nada legal aunque hubiera podido, pero sabe que el distanciamiento fue por plata", reveló contundente Dotto en Socios del espectáculo (El Trece).

Así, tras blanquear que la pelea con Valeria Mazza y Alejandro Gravier fue por una deuda de dinero que, según él, jamás saldaron, el titular de Dotto Models concluyó remarcando: "Con Valeria vivimos cosas impresionantes e inolvidables juntos, por eso podría decir muchas cosas de ella. Me quedo con eso que transitamos, pero si ella tiene mala memoria, es problema de ella".