Pampita y Vicuña, en un momento especial de la alfombra roja

Primero llegó Benjamín Vicuña con su hijo y un detalle que no pasó desapercibido: lució una escarapela argentina en su pecho y agradeció: “Argentina me ha dado tanto, me ha dado un gran lugar y acá están mis hijos”.

Sobre Bautista, expresó "vino a acompañar, a bancar” y acto seguido, cuando se acercaba Pampita, aseguró: “Uy, ahí viene la madre...”, en broma, y los tres juntos hablaron con los host y halagaron a su hijo. Ambos nominados, se animaron a vaticinar: “Hay nervios y emoción, pero alguno de los dos se lleva un Martín Fierro sí o sí”.