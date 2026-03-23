Colapinto competirá en Japón: días y horarios del fin de semana

El viernes a las 23:30 iniciará la última sesión de entrenamientos, mientras que a las 3 de la madrugada del sábado será la clasificación.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Japón será el domingo 29 a las 2 de la madrugada, cuando Colapinto intente repetir lo hecho en el GP de China, donde consiguió sumar puntos por primera vez en más de un año al finalizar 10°.

Si todo transcurre tal como el año pasado, donde fue prácticamente imposible realizar adelantamientos en Suzuka, la clasificación podría ser clave en este Gran Premio de Japón, aunque en esta temporada se están viendo varios sobrepasos en todas las carreras debido a la nueva reglamentación, por lo que podría haber varias sorpresas.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder luego de dos fechas es el británico George Russell, de Mercedes, aunque en la última fecha el triunfo quedó en manos de su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, que con solo 19 años quiere demostrar que está para pelear por el título.

Un escalón más abajo, aunque muy cerca del increíble nivel de Mercedes, están los pilotos de Ferrari, que son el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton.

Colapinto - 2026

Cronograma del GP de Japón de Fórmula 1

Jueves 26/3:

23:30; Práctica libre

Viernes 27/3:

3:00; Práctica libre 2

23:30; Práctica libre 3

Sábado 28/3:

3.00; Clasificación

Domingo 29/3: