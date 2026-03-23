Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram y, sin proponérselo, encendió una polémica que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo. El gesto abrió la puerta a especulaciones sobre la relación entre Emilia y María Becerra, y puso bajo la lupa a todo el círculo de artistas que las rodea.
María Becerra habló de su alejamiento de Emilia Mernes
La cantante se refirió al vínculo con "Los del Espacio" y dejó en claro que con "algunos" no tiene trato.