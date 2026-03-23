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María Becerra habló de su alejamiento de Emilia Mernes

La cantante se refirió al vínculo con "Los del Espacio" y dejó en claro que con "algunos" no tiene trato.

Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram y, sin proponérselo, encendió una polémica que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo. El gesto abrió la puerta a especulaciones sobre la relación entre Emilia y María Becerra, y puso bajo la lupa a todo el círculo de artistas que las rodea.

En medio del escándalo, el colectivo “Los del Espacio” quedó en el centro de la tormenta. El grupo, integrado por Lit Killah, Duki, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Big One, Emilia y María, parecía sólido, pero los rumores de que la Nena de Argentina fue apartada sin aviso dispararon versiones de todo tipo.

La propia Becerra enfrentó el tema en una entrevista con En La Nota, donde participó de un detector de mentiras. Allí, al aparecer el nombre del grupo en las búsquedas más frecuentes de Google, decidió no esquivar la cuestión y habló con franqueza.

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“No sé qué buscarán de Los del Espacio pero bueno, pasaron muchas cosas. Con algunas personas simplemente nos distanciamos porque las vidas tomaron otros cursos y eso está perfecto. Con otras, directamente no tengo trato”, expresó de manera contundente.

Sin embargo, María eligió un tono conciliador para cerrar el tema: "Yo los respeto un montón, los admiro, me parecen excelentes artistas”.

FUENTE: PrimiciasYa

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