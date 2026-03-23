María Becerra habló de su alejamiento de Emilia Mernes

En medio del escándalo, el colectivo “Los del Espacio” quedó en el centro de la tormenta. El grupo, integrado por Lit Killah, Duki, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Big One, Emilia y María, parecía sólido, pero los rumores de que la Nena de Argentina fue apartada sin aviso dispararon versiones de todo tipo.

La propia Becerra enfrentó el tema en una entrevista con En La Nota, donde participó de un detector de mentiras. Allí, al aparecer el nombre del grupo en las búsquedas más frecuentes de Google, decidió no esquivar la cuestión y habló con franqueza.