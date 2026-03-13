Se filtraron fotos de uno de los hijos de Luis Miguel

Luis Miguel tiene tres hijos en total, fruto de dos relaciones conocidas. La mayor es Michelle Salas (nacida en 1989), fruto de su relación con Stephanie Salas, mientras que sus dos hijos menores, Miguel (2007) y Daniel (2008), nacieron durante su noviazgo con la modelo y actriz Aracely Arámbula.

En ese contexto, se filtraron fotos actuales de Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor que tuvo el cantante con la actriz Aracely Arámbula, y las mismas generaron un gran revuelo por el increíble parecido físico del joven de 19 años a su papá y también con rasgos de su madre.

En las imágenes se lo puede ver al joven de 19 años caminando por un aeropuerto, en una aparición pública poco habitual ya que tanto Luis Miguel como Aracely Arámbula suelen mantener la privacidad de sus hijos.

"El joven no es idéntico a su padre tiene genes de él", "Que guapismo es igualito a su bello padre", "Es hermoso como mamá y papá", comentaron varios de los usuarios sorprendidos por el parecido físico del joven al cantante.

Ante el revuelo que generó en México la difusión de las imágenes actuales de uno de los hijos de Luis Miguel, el periodista Ricardo Manjarrez explicó en el mencionado ciclo Ventaneando que el joven se encontraba en una zona pública como un aeropuerto y que ya es mayor de edad.

“La decisión editorial fue difuminar el rostro de Daniel porque él es menor de edad. Miguel ya tiene diecinueve años. Estaban en un lugar público. No traspasamos ningún lugar privado, ningún recinto", comentaron al respecto de la decisión de la difusión de las imágenes y una posible consecuencia legal.