"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Luis Miguel

Se filtraron fotos de uno de los hijos de Luis Miguel

Se filtraron fotos actuales de Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor que tuvo el cantante con la actriz Aracely Arámbula, y las mismas generaron un gran revuelo por el increíble parecido físico del joven de 19 años a su papá y también con rasgos de su madre.

Luis Miguel es una de las máximas estrellas de la música a nivel mundial y con una amplia trayectoria. Desde siempre, el cantante mantuvo al resguardo su vida privada con un perfil bajo en los medios.

Incluso causó una gran repercusión y éxito la serie de Netflix que lleva su nombre protagonizada por el actor Diego Boneta donde se repasan distintos momentos de su infancia, historia familiar y el éxito artístico.

En las últimas horas se generó un enorme revuelo en las redes sociales después de las imágenes que dio a conocer el programa mexicano Ventaneando al aire y desde su cuenta oficial en Instagram de uno de los hijos del cantante en la actualidad.

Te puede interesar...

Luis Miguel tiene tres hijos en total, fruto de dos relaciones conocidas. La mayor es Michelle Salas (nacida en 1989), fruto de su relación con Stephanie Salas, mientras que sus dos hijos menores, Miguel (2007) y Daniel (2008), nacieron durante su noviazgo con la modelo y actriz Aracely Arámbula.

En ese contexto, se filtraron fotos actuales de Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor que tuvo el cantante con la actriz Aracely Arámbula, y las mismas generaron un gran revuelo por el increíble parecido físico del joven de 19 años a su papá y también con rasgos de su madre.

En las imágenes se lo puede ver al joven de 19 años caminando por un aeropuerto, en una aparición pública poco habitual ya que tanto Luis Miguel como Aracely Arámbula suelen mantener la privacidad de sus hijos.

"El joven no es idéntico a su padre tiene genes de él", "Que guapismo es igualito a su bello padre", "Es hermoso como mamá y papá", comentaron varios de los usuarios sorprendidos por el parecido físico del joven al cantante.

Ante el revuelo que generó en México la difusión de las imágenes actuales de uno de los hijos de Luis Miguel, el periodista Ricardo Manjarrez explicó en el mencionado ciclo Ventaneando que el joven se encontraba en una zona pública como un aeropuerto y que ya es mayor de edad.

“La decisión editorial fue difuminar el rostro de Daniel porque él es menor de edad. Miguel ya tiene diecinueve años. Estaban en un lugar público. No traspasamos ningún lugar privado, ningún recinto", comentaron al respecto de la decisión de la difusión de las imágenes y una posible consecuencia legal.

Temas

Te puede interesar