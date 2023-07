Pampita defendió a su marido tras el cruce con Alejandro Bodart en TN

"No lo vi", respondió la modelo cuando el cronista le preguntó si se había preocupado por su pareja cuando lo vio discutiendo con Bodart. "Yo no me meto en nada en esas cosas, prefiero acompañar desde un lugar de casa, respetando cada uno nuestros espacios. Nos admiramos mucho cada uno en lo suyo, nos apoyamos completamente, pero no nos metemos en los temas de los otros", aseguró.

El cronista inmediatamente le comentó que Bodart le había dicho a Moritán que "vaya a discutir con su mujer" (por Pampita). "Nunca va a ser un agravio que esté casado conmigo", respondió Pampita con mucha seguridad.