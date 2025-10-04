Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita de embarazada

image

Fue a través de sus Instagram Stories que la modelo compartió la tierna postal desde el vestidor de su casa en Italia, mostrando así que su cuerpo ya comenzó a experimentar los primeros cambios visibles.

Así, en la postal Oriana no dudó en fotografiarse frente al espejo de perfil, luciendo un top deportivo color verde muy claro y pantalón de jogging gris muy holgado de cintura baja, que resalta su nueva silueta, que por supuesta irá mutando semana a semana.

Vale señalar que la propia Oriana Sabatini confirmó esta semana en una videoentrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV) que ya saben que es una nena, así como también que tiene fecha de parto para el 11 de marzo... nada menos que el día que cumple años su mamá, Catherine Fulop. Claro que como es primeriza, son muchas las probabilidades de que se adelante y la beba, que aún no se pusieron de acuerdo con el nombre, nazca antes.

Cuál fue la reacción de Catherine Fulop y Ova Sabatatini tras la noticia del bebé que espera Oriana junto a Paulo Dybala

Después de varios meses en los que Oriana Sabatini respondía a los periodistas que todavía no era el momento de dar un anuncio, finalmente el martes de esta semana la artista sorprendió con una noticia que la llena de felicidad: junto a su esposo, el futbolista Paulo Dybala, serán padres por primera vez.

La confirmación llegó de la manera más íntima y tierna: a través de las redes sociales, donde compartieron la primera ecografía, una publicación que rápidamente despertó las reacciones más cariñosas de sus seres queridos.