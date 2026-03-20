Nico Occhiato fue uno de los invitados a Sálvese Quien Pueda y, en un mano a mano con Yanina Latorre, se refirió a su presente profesional y al crecimiento de Luzu TV, pero también abordó uno de los temas más calientes del mundo del streaming: su enfrentamiento con Migue Granados y la competencia con Olga.
Occhiato rompió el silencio: apuntó contra Olga y Migue Granados
En TV, Nico Occhiato habló sin filtros sobre su conflicto con Migue Granados, apuntó contra su entorno en Olga y dejó en claro que hoy no tienen relación en medio de la competencia.