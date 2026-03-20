Occhiato rompió el silencio: apuntó contra Olga y Migue Granados

A partir de allí, fue contundente: hoy no mantiene relación ni con ese grupo ni con el propio Migue Granados. La declaración confirma lo que en el ambiente ya se percibía: la competencia entre Luzu TV y Olga no es solo por audiencia, sino que está atravesada por tensiones personales.

El cruce se da en un contexto de fuerte crecimiento del streaming en Argentina, donde ambas plataformas se disputan el liderazgo con propuestas que marcan tendencia y concentran grandes audiencias.

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Además, durante la entrevista, Occhiato también se refirió a su vínculo con Flor Vigna. Reconoció que en sus comienzos era conocido como “el novio de”, pero remarcó que ambos hicieron su propio camino y hoy mantienen una relación cordial, sin contacto cotidiano.

Con un tono sincero, el conductor dejó definiciones que no pasaron desapercibidas y que vuelven a poner en escena una de las internas más comentadas del entretenimiento digital.