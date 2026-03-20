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Occhiato rompió el silencio: apuntó contra Olga y Migue Granados

En TV, Nico Occhiato habló sin filtros sobre su conflicto con Migue Granados, apuntó contra su entorno en Olga y dejó en claro que hoy no tienen relación en medio de la competencia.

Nico Occhiato fue uno de los invitados a Sálvese Quien Pueda y, en un mano a mano con Yanina Latorre, se refirió a su presente profesional y al crecimiento de Luzu TV, pero también abordó uno de los temas más calientes del mundo del streaming: su enfrentamiento con Migue Granados y la competencia con Olga.

Lejos de esquivar la polémica, el conductor dejó en claro que el conflicto no se limita a una disputa entre proyectos, sino que tiene un trasfondo personal. Sin dar detalles puntuales, apuntó contra el entorno de Granados y marcó una distancia que hoy parece definitiva.

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“Hay cosas que no me gustaron, ciertas formas de manejo”, deslizó Occhiato al referirse a situaciones que vivió con los hermanos Cella, socios de Olga. En ese sentido, aseguró que esas experiencias terminaron por deteriorar el vínculo.

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A partir de allí, fue contundente: hoy no mantiene relación ni con ese grupo ni con el propio Migue Granados. La declaración confirma lo que en el ambiente ya se percibía: la competencia entre Luzu TV y Olga no es solo por audiencia, sino que está atravesada por tensiones personales.

El cruce se da en un contexto de fuerte crecimiento del streaming en Argentina, donde ambas plataformas se disputan el liderazgo con propuestas que marcan tendencia y concentran grandes audiencias.

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Además, durante la entrevista, Occhiato también se refirió a su vínculo con Flor Vigna. Reconoció que en sus comienzos era conocido como “el novio de”, pero remarcó que ambos hicieron su propio camino y hoy mantienen una relación cordial, sin contacto cotidiano.

Con un tono sincero, el conductor dejó definiciones que no pasaron desapercibidas y que vuelven a poner en escena una de las internas más comentadas del entretenimiento digital.

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