Nicole Neumann contestó si su hija irá o no a su casamiento

Así, la siguiente e inevitable pregunta fue si Indiana estará presente en su boda el próximo 8 de diciembre en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. A lo que Neumann no dudó en asegurar “Sí, obvio. Más vale”.

En tanto, sobre si le genera algún tipo de celos la buena relación que sus tres hijas mantienen con Mica Viciconte, la actual pareja de su ex Fabián Cubero, la futura esposa de Urcera fue clara y directa: “A mí lo que me importa es que mis hijas sean felices, y yo no tengo celos de nadie. Mientras mis hijas sean felices, el resto me da totalmente igual”.