Nicolás Cabré pasó por el quirófano y se encuentra internado

Lucas Bertero, panelista del programa, acotó: “Ya había sufrido una lesión en la rodilla, una de sus últimas obras de teatro de antes de la pandemia tenia mucho esfuerzo físico y lo hizo vendado. No se si es la misma rodilla pero puede ser algo programado de la misma lesión”.

El periodista señaló, además, que esta lesión se debe a que el actor, además de ser un consagrado artista, tiene una pasión paralela desde hace muchos años: competir profesionalmente en maratones de running. Con su cuenta de Instagram activa, el ex de La China Suárez suele compartir postales mientras practica dicho deporte.

Incluso, días atrás, Nicolás Cabré reveló en una publicación en Instagram la lesión que sufría en su rodilla, y lo que pasaría: "Hoy paso a contarles que después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la media maratón de Bs.As. La rodilla no estaría ayudando y pide descanso", rezaba la publicación.

"Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto, haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más. Esa es la realidad. Lo mejor a veces, es saber parar… (por más bronca que dé). Y no creo estar diciendo algo que no sepan. Pero a veces no vemos, o no queremos ver, las cosas más sabidas, las más simples. Y nos la tienen que repetir mil veces", finalizó el ex de Laurita Fernández.