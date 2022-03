Nazarena Vélez salió al cruce de su supuesto amorío con Rial

Luego de que Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro, el lunes en LAM, Nazarena Vélez tomó la palabra y aclaró: "Nunca fui pareja de él (Rial), no tuve ningún touch". "¿Sexo?", le consultó el conductor Ángel de Brito. "No, no", contestó la panelista.

Y explicó sobre esa época: "Morena era fanática de Barbie y la amaba. Él le ayudó mucho cuando pasó lo de Fabián (Rodríguez) y antes también. Tengo como abogado a Beccar Varela gracias a él".

"¿Nunca nada, ni un beso?", le volvió a consultar Ángel. "No, no", afirmó Nazarena. "Yo imagino que si nos vieron en Rosario decís: están juntos", añadió.

"No seamos hipócritas, era un rumor fuerte en ese momento", indicó Pía Shaw. "Mirá lo que te digo: ponele que yo me acosté con él, yo no lo contaría nunca", sentenció Nazarena Vélez.