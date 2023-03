Nazarena Vélez habló de Lucas Benvenuto

En esta ocasión, aclaró las dudas que se generaron en las redes sociales sobre el tema y desmintió algunas especulaciones que aparecieron en las redes sociales. “Si Jey me lo nombró, como me habrá nombrado otras veces, nunca se me cruzó pensar que un hombre de 32 años estaba saliendo con un menor”, lanzó ella con certeza.

“Hay un tweet dando vueltas diciendo que Jey me lo iba a presentar. Eso es mentira. Nunca lo conocí a Lucas”, señaló Nazarena Vélez. Sin embargo, se refirió a la conversación que mantuvo con Benvenuto. “Jey le había dicho de venir a la gira de Los Grimaldi, lo había invitado pero se ve que nunca vino, al parecer Jey canceló a último momento”, afirmó y nombró la obra de teatro que ella hacía en Villa Carlos Paz junto a Jey Mammón.

Nazarena Vélez se largó a llorar en vivo cuando habló de la denuncia a su amigo Jey Mammón

Días atrás, Nazarena Vélez se largó a llorar en vivo y contó las sensaciones que le produjo la denuncia por abuso sexual contra Jey Mammón. “Lo quiero mucho a Jey. Desde sus comienzos, como la rema para estar donde está y cómo la quiere a su mamá”, enumeró.

Y agregó: “El domingo yo le escribí para festejar el éxito de ‘La Peña de Morfi’ y, ahora, enterarme de una cosa así, es tremendo, muy doloroso. Estoy shockeada, necesito escuchar a Jey”.

Luego de esas palabras de la panelista, sus colegas contaron que la venían viendo muy angustiada desde que empezó a circular la versión de que el artista estaba acusado de abuso sexual. “Es muy triste, no me quiero imaginar como está la familia. De verdad, cuando uno quiere mucho a una persona, enterarse una cosa así es tremendo. No pude ni escribirle”, completó Vélez.