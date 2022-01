Nazarena Vélez debió ir de urgencia a un médico

Pero evidentemente ante la gran cantidad de consultas de sus 2 millones de seguidores en la red social, Nazarena Vélez optó por grabar una nueva historia donde explicó “Me están preguntando un montón por qué fui al doctor hoy. Es que me encontré un bultito que no me gustó un carajo. Me lo encontré hace una semana y no quería esperar hasta marzo a volver e ir a ver a mi ginecóloga. Así que averigüé y me fui a hacer una ecografía hoy”.

En tanto, mucho más tranquila con los resultados en manos, Vélez llevó tranquilidad a su fandom agradeciendo la preocupación por ella. “Gracias a Dios está todo bien. Hay que hacerse los controles, hay que chequear, no hay que dejar pasar la salud y eso es lo que hago. Y gracias a Dios todo está muy bien. Gracias a todas las que se preocuparon por mi”, cerró Nazarena su mensaje.