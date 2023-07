Murió Luis Vadalá, exmarido de Moria Casán

Antes, había participado en 2007 en Gran Hermano famosos. En 2014, se propuso producir teatro: Fiestísima. Pero la obra tuvo sus complicaciones cuando el productor Alvaro Oxoby dejó el proyecto. Sin embargo, Vadalá puso la cara y se hizo cargo de los problemas económicos.

Moria Casán y Luis Vadalá estuvieron en pareja desde comienzos de los 90 hasta el 2001. En su momento, la One había dejado entrever que el motivo de separación había sido por varias "infidelidades". También la vedette, en ese momento, había intentado ponerle un "bozal legal" para que su ex no pudiese mencionarla públicamente. Tras la conflictiva separación, Luis se enamoró de Noelia, con quien tuvo un hijo, Ramiro.