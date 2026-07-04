Cayó un ladrón mientras intentaba robar una moto en pleno centro

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Colombia antes de Caseros, en Capital. La moto Honda Biz 110 cc. estaba estacionada en la vía pública, con el seguro trabado.

El dueño de la moto escuchó a sus perros ladras y revisó las cámaras de seguridad. Fue en ese momento que vio a dos sujetos y uno de ellos estaba violentando su moto. Al advertir la situación, salió en persecución de los sujetos. Los vecinos se unieron en la corrida, logrando atraparlo, reducirlo y retenerlo, en calle Juan Jufré antes de Aberastain, hasta que llegó personal policial del Trueno Halcón.