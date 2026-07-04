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Capital: cronograma semanal de limpieza de plazas y espacios verdes

Del 6 al 10 de julio, cuadrillas municipales recorrerán distintos espacios públicos del sector sur de la Capital, en turnos mañana y tarde.

La Municipalidad de la Capital de San Juan continúa desarrollando su plan integral de mantenimiento de plazas y espacios verdes con un nuevo cronograma de intervenciones en el sector norte de la Capital. Durante la semana del 6 al 10 de julio, los equipos municipales trabajarán en ambos turnos para garantizar espacios públicos limpios, seguros y en óptimas condiciones para el disfrute de toda la comunidad.

Las tareas comprenden limpieza general, mantenimiento y acondicionamiento de plazas, paseos, bulevares y espacios verdes distribuidos en distintos barrios de la ciudad.

Cronograma de limpieza

Turno mañana

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Lunes

* Plaza El Porteñito, B° Bardiani

* Plaza Villa Carolina

* Plaza B° Solares de Otoño

* Derivadores de calles Pedro de Valdivia y Av. Rioja

* Plaza B° Santa Cecilia

* Plaza Walter Melcher

* Plaza B° Facultad

* Boulevard Esquiú de Patricias Sanjuaninas a Lavalle

* Plaza Fray Justo Santa María de Oro, B° Sta. María de Oro

Martes

* Plaza calle Arenales y España

* Plaza B° CRAS

* Plaza B° UVT

* Plaza B° Santa Teresita

* Plaza República del Perú

* Plaza B° Las Heras

* Espacio verde CIC B° Manantial

* Derivadores de calle 9 de Julio y Las Heras

* Boulevard de Av. Córdoba de calle Las Heras a Av. España

* Espacio verde del Polo Cultural

* Plaza Pablo Rojas

* Plaza Galicia

Miércoles

* Plaza Italia

* B° Porres

* Plaza Cabo Principal Castro

Jueves

* Paseo de Av. Dr. Guillermo Rawson (desde 25 de Mayo a 9 de Julio)

* Plaza Hipólito Yrigoyen

Viernes

* Plaza Monseñor Di Stéfano

* Plaza Daniel Coll

Turno tarde

Lunes

* Plaza B° 7 de Septiembre

* Plaza B° Natania III

* Plaza B° 15 de Mayo

* Plaza Pedro de Valdivia

Martes

* Plaza B° Carolina II

* Boulevard Nuche

* Plaza Humberto Correa

* Plaza B° Luz y Fuerza

Miércoles

* Plaza 25 de Mayo

* Plaza Dr. Antonino Aberastain

* Plaza Monseñor Orzali

* Plaza Juan XXIII

Jueves

* Plaza Trinidad

* Villa Maturano

Viernes

* Boulevard de Av. Libertador San Martín desde calle Las Heras a Santa María de Oro

* Espacio verde de calle 25 de Mayo entre y Paula A. de Sarmiento y Matías Zavalla

* Espacio verde de Paula A. de Sarmiento entre Lateral de Circulación y Av. Libertador Gral. San Martín

* Espacio verde de calles Alvear, Perito Moreno y San Isidro

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