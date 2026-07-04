Capital: cronograma semanal de limpieza de plazas y espacios verdes

Lunes
* Plaza El Porteñito, B° Bardiani
* Plaza Villa Carolina
* Plaza B° Solares de Otoño
* Derivadores de calles Pedro de Valdivia y Av. Rioja
* Plaza B° Santa Cecilia
* Plaza Walter Melcher
* Plaza B° Facultad
* Boulevard Esquiú de Patricias Sanjuaninas a Lavalle
* Plaza Fray Justo Santa María de Oro, B° Sta. María de Oro
Martes
* Plaza calle Arenales y España
* Plaza B° CRAS
* Plaza B° UVT
* Plaza B° Santa Teresita
* Plaza República del Perú
* Plaza B° Las Heras
* Espacio verde CIC B° Manantial
* Derivadores de calle 9 de Julio y Las Heras
* Boulevard de Av. Córdoba de calle Las Heras a Av. España
* Espacio verde del Polo Cultural
* Plaza Pablo Rojas
* Plaza Galicia
Miércoles
* Plaza Italia
* B° Porres
* Plaza Cabo Principal Castro
Jueves
* Paseo de Av. Dr. Guillermo Rawson (desde 25 de Mayo a 9 de Julio)
* Plaza Hipólito Yrigoyen
Viernes
* Plaza Monseñor Di Stéfano
* Plaza Daniel Coll
Turno tarde
Lunes
* Plaza B° 7 de Septiembre
* Plaza B° Natania III
* Plaza B° 15 de Mayo
* Plaza Pedro de Valdivia
Martes
* Plaza B° Carolina II
* Boulevard Nuche
* Plaza Humberto Correa
* Plaza B° Luz y Fuerza
Miércoles
* Plaza 25 de Mayo
* Plaza Dr. Antonino Aberastain
* Plaza Monseñor Orzali
* Plaza Juan XXIII
Jueves
* Plaza Trinidad
* Villa Maturano
Viernes
* Boulevard de Av. Libertador San Martín desde calle Las Heras a Santa María de Oro
* Espacio verde de calle 25 de Mayo entre y Paula A. de Sarmiento y Matías Zavalla
* Espacio verde de Paula A. de Sarmiento entre Lateral de Circulación y Av. Libertador Gral. San Martín
* Espacio verde de calles Alvear, Perito Moreno y San Isidro