Morena Rial fue detenida nuevamente: ¿por qué?

La información oficial indicó que está acusada de robar una casa bajo la modalidad de escruche, es decir, irrumpir en viviendas cuando están desocupadas con el objetivo de llevarse joyas, electrodomésticos y dinero.
Según la descripción policial, entró a una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, de Villa Adelina, junto a otras mujeres y hombres el sábado 18 de enero “violentando una ventana para sustraer varias pertenencias”. Tras el robo y a partir de una investigación policial, los agentes lograron establecer con certeza la identidad de los autores y el lugar en el que estaban alojados.
Luego de la tarea de vigilancia, agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía de la Ciudad en conjunto ubicaron a Morena Rial en un hotel de Lavalle y Cerrito, donde fue detenida.
A través de un posteo que compartió en su cuenta de Instagram, Morena Rial rompió el silencio tras volver a quedar detenida.
“Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”, explicó el letrado Alejandro Cipolla en la historia que republicó la hija de Jorge Rial.