Un hecho insólito generó revuelo este lunes al mediodía en la Subcomisaría Este de Santa Lucía. Javier Emanuel Molina, quien había sido detenido por una falta contravencional de desorden en la vía pública, logró escapar de la dependencia de una manera tan sorprendente como inesperada.
Un detenido pidió ir al baño y se escapó por un tragaluz: lo recapturaron
Javier Emanuel Molina se encontraba arrestado por una contravención cuando pidió ir al baño y huyó por una ventana. Fue recapturado horas más tarde en el barrio Noroeste.