Un detenido pidió ir al baño y se escapó por un tragaluz: lo recapturaron

Javier Emanuel Molina se encontraba arrestado por una contravención cuando pidió ir al baño y huyó por una ventana. Fue recapturado horas más tarde en el barrio Noroeste.

Un hecho insólito generó revuelo este lunes al mediodía en la Subcomisaría Este de Santa Lucía. Javier Emanuel Molina, quien había sido detenido por una falta contravencional de desorden en la vía pública, logró escapar de la dependencia de una manera tan sorprendente como inesperada.

El episodio ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando Molina pidió permiso para ir al baño. El agente que lo custodiaba lo acompañó y lo dejó ingresar, pero pasados varios minutos, al notar que no salía, forzó la puerta y descubrió que el detenido había desaparecido.

Según confirmaron fuentes policiales, el joven se escabulló a través de un pequeño tragaluz que daba a una calle adyacente, desatando de inmediato un fuerte operativo de búsqueda.

La fuga mantuvo en vilo a la cúpula policial hasta que, tras varios allanamientos en domicilios vinculados al prófugo, Molina fue recapturado en una vivienda del barrio Noroeste de Santa Lucía.

Por el intento de escape, el caso pasó de ser una simple contravención a quedar bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, que ahora deberá definir la situación legal del joven.

