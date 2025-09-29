Un detenido pidió ir al baño y se escapó por un tragaluz: lo recapturaron

El episodio ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando Molina pidió permiso para ir al baño. El agente que lo custodiaba lo acompañó y lo dejó ingresar, pero pasados varios minutos, al notar que no salía, forzó la puerta y descubrió que el detenido había desaparecido.

Según confirmaron fuentes policiales, el joven se escabulló a través de un pequeño tragaluz que daba a una calle adyacente, desatando de inmediato un fuerte operativo de búsqueda.