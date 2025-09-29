Este lunes, alrededor de las 14:50 horas, una menor de 2 años fue atropellada mientras jugaba en la calle Mary O’Graham, a la altura de Manzana H, Casa 05, en el departamento Capital. El vehículo involucrado, un Chevrolet Prisma perteneciente a Remisería Oeste, interno 310, se dio a la fuga tras el hecho.
Menor atropellada en Capital: permanece en observación tras el incidente
Una nena de 2 años fue embestida por un automóvil que se dio a la fuga en Capital. Según fuentes de la Fiscalía, presenta lesiones leves y permanece en observación.