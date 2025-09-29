Menor atropellada en Capital: permanece en observación tras el incidente

La nena fue trasladada inmediatamente al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde, según información oficial de la Fiscalía, presenta lesiones leves y permanece en observación bajo protocolo, a la espera de la evolución de su estado de salud.

El padre de la menor, Nicolás Emiliano Valdez, realizó la denuncia en la Comisaría 2º, desde donde se iniciaron las tareas investigativas para dar con el conductor que se dio a la fuga.