"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Capital

Menor atropellada en Capital: permanece en observación tras el incidente

Una nena de 2 años fue embestida por un automóvil que se dio a la fuga en Capital. Según fuentes de la Fiscalía, presenta lesiones leves y permanece en observación.

La nena fue trasladada inmediatamente al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde, según información oficial de la Fiscalía, presenta lesiones leves y permanece en observación bajo protocolo, a la espera de la evolución de su estado de salud.

El padre de la menor, Nicolás Emiliano Valdez, realizó la denuncia en la Comisaría 2º, desde donde se iniciaron las tareas investigativas para dar con el conductor que se dio a la fuga.

Te puede interesar...

Intervinieron en el caso el Fiscal Subrogante Francisco Micheltorena y la Ayudante Fiscal Agostina Pérez, quienes supervisan la investigación y el seguimiento del estado de la menor.

La prioridad de las autoridades es garantizar la recuperación completa de la niña y dar con el responsable del accidente para que se haga cargo de lo ocurrido.

Temas

Te puede interesar