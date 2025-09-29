"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > incendio

Un voraz incendio arrasó Villa Corral y dejó 40 animales muertos

Las llamas, avivadas por ráfagas de 90 km/h, destruyeron una finca y provocaron la muerte y heridas graves a decenas de animales.

El pasado viernes, un incendio forestal de grandes dimensiones devastó la localidad de Villa Corral, en Calingasta, y dejó un saldo devastador: al menos 40 animales muertos y decenas más con heridas graves.

La combinación de fuego y viento —con ráfagas que superaron los 90 km/h— potenció la tragedia. Las llamas arrasaron la finca de una familia dedicada a la crianza, y los testimonios reflejan escenas de desesperación: yeguas preñadas, caballos jóvenes e incluso crías recién nacidas fueron alcanzados por el fuego.

Embed

Te puede interesar...

Vecinos contaron a Diario Revolución que varios animales sufrieron quemaduras en ojos, piel y patas, con huesos expuestos, mientras otros murieron en el acto. “Los vimos correr desesperados, algunos cayeron en medio del fuego y otros quedaron con heridas terribles”, relató un poblador.

Además de los daños en Villa Corral, en Barreal se registraron cortes de luz y caída de árboles producto del fuerte viento. El origen del incendio todavía se encuentra bajo investigación.

image

Denuncia de abandono municipal

La emergencia derivó en reclamos contra el municipio. Vecinos y proteccionistas aseguran que no recibieron asistencia veterinaria inmediata pese a la magnitud del desastre. La ONG Mundo Patitas pidió ayuda urgente para trasladar y atender a los animales sobrevivientes.

Este lunes, el proteccionista Luciano Castro rompió el silencio en sus redes sociales y expuso la crudeza de la situación. Su publicación rápidamente generó repercusión: "Pasaron cuatro días y después de morir decenas de animales, anoche me llegó la información por parte de integrantes del municipio pidiendo ayuda, cuando ellos tienen un veterinario que podría haber actuado y acortado el sufrimiento de muchísimos animales", denunció.

Castro calificó de “vergonzosa” la actitud de la Municipalidad de Calingasta y advirtió que recién este lunes, cuatro días después, la Secretaría de Ambiente provincial envió un veterinario e insumos básicos para atender a los animales.

image

Seguirán muriendo animales sin recibir la atención necesaria. La falta de acción y la negligencia son inaceptables”, cerró.

Proteccionistas y vecinos insisten en la solidaridad de la comunidad y en la intervención inmediata de las autoridades competentes para frenar la emergencia animal que atraviesa Villa Corral.

Temas

Te puede interesar