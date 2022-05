More Rial reveló en Instagram cuándo nacerá su bebé

"Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí", detalló la hija del periodista Jorge Rial al confirmar su embarazo.

Lo cierto es que hace unas horas, More Rial mantuvo una interacción con sus seguidores de Instagram donde contó las últimas novedades sobre su embarazo y admitió cuándo nacerá el bebé y si tiene miedo al parto, entre otras consultas que recibió.

“¿Tenés miedo al parto normal o cesárea?”, le preguntaron a la joven. Y Morena explicó sincera: “No tengo miedo, pero al tener una cesárea se corre riesgos, así que voy por cesárea nuevamente”.

Y sobre la gestación aseguró que está viviéndolo de manera excelente. “¿Cómo lleva la noticia de su hermanito Fran?”, quiso saber otra usuaria. “Está súper contento, pero súper intenso a la vez”, respondió. Y reveló sobre la fecha de parto: "Tenemos fecha para fin de año".