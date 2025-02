More Rial contó de qué vive y reveló la altísima tarifa que cobra por un posteo en Instagram

En una distendida charla con Carmen Barbieri, conductora del mencionado ciclo, More Rial reveló que su principal fuente de ingresos son las redes sociales, y al mismo tiempo desmintió un rumor que había cobrado fuerza sobre el dinero que suele pedir por realizar una publicación web.

Según esta versión, la influencer cobraba más de 20 millones de pesos por cada post, algo que la propia presentadora le consultó: "¿Es verdad que pedís 24 millones? ¡Por favor! Me agarró un ataque de nervios", dijo Carmen entre risas. Sin embargo, la respuesta de More Rial fue contundente: "No, te juro que no. No pasan de los 400.000 pesos".

Luego, Barbieri le consultó por el supuesto interés de una cadena de supermercados por contar con los servicios de Morena pero ella se encargó de aclarar todo: "Es mentira. No sé mucho la historia, pero supuestamente me habían llamado pero no llegaron a cerrar". Esto había surgido por una declaración de la joven en la que dijo "mi padre no me crio para trabajar en un supermercado", y a pesar de la idea inicial el proyecto quedó en la nada.