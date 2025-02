El padre del hijo de Morena Rial desminitió a la mediática

Y remarcó: "Nunca sucedió eso de que le prohibí las llamadas o le dije cosas en contra porque no me corresponde y no dañaría algo de mi hijo".

"Nunca nadie le prohibió verlo a Fran, al contrario"

Luego, confirmó cuándo fue la última vez que Morena Rial vio a Francesco: "Hasta la última vez que lo vio que fue el 2 de diciembre, capaz que se confundió en las fechas, lo llevé yo y lo fui a buscar, por eso me sorprendió un poco".

"En diciembre cuando Fran se quedó esperando no llegó ningún mensaje. Es la actitud de cada uno como padre, cada uno sabe qué hace y qué no", comentó.

En esa línea, Facundo dejó en claro que nunca obstaculizó el contacto de ella con el pequeño: "Siempre está la predisposición de que lo pueda ver, como el año pasado, podía verlo en el acto de fin de año de Fran, pero no vino. Nunca alguien le dijo que no podía venir, al contrario, sería lo mejor para Fran".

"Te puedo mostrar los mensajes con las fechas que lo llevaba, lo traía, lo buscaba, tengo todo. Por eso me quedo tranquilo de cómo soy como padre y cómo cuido el bienestar de él", finalizó el padre de Francesco en paz con su accionar pese a los dichos de Morena.