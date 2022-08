Mirtha Legrand se emocionó por los 100 años del Maipo

Mientras se prepara para su inminente regreso a la pantalla de ElTrece con sus tradicionales “mesazas”, Mirtha Legrand continúa con su apretada agenda social. Y, este sábado, estuvo presente en el Teatro Maipo, que esta semana celebra sus 100 años, donde presenció la función del musical Come From Away que dirige Carla Calabrese. Cabe recordar que la obra recibió ni más ni menos que 23 nominaciones a los Premios Hugo y debió agregar funciones por localidades agotadas, motivos más que suficientes como para que la diva no quisiera perdérsela.