Primero comenzó hablando de Carlos Saúl Menem, fue luego de consultarle al Presidente de la Cámara de Diputados por la relación con él. “¿Lo veía usted al tío Carlos?”, cuestionó La Chiqui. “Mucho”, respondió el actual político. “¡Qué personaje era!”, reaccionó Mirtha, y recordó un episodio de su vida en el que el riojano tuvo una participación central.

“Yo volví a la televisión por él. Yo estaba prohibida. No prohibida, si no que eran todos los canales del estado y no me contrataban, que es una manera de prohibirte sin decirlo”, arrancó Mirtha Legrand su recuerdo.