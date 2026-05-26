Este lunes, en la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la tensión se concentró en el versus entre Cinzia y Eduardo. Lo que en un inicio había sido una alianza terminó en una enemistad abierta tras el reingreso de ella al reality, y la gala dejó en claro que la relación entre ambos ya no tiene retorno.
Quién fue el nuevo eliminado de la Casa de Gran Hermano
La tensión se concentró en el versus entre Cinzia y Eduardo. Lo que en un inicio había sido una alianza terminó en una enemistad abierta tras el reingreso de ella al reality, y la gala dejó en claro que la relación entre ambos ya no tiene retorno.