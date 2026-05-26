Quién fue el nuevo eliminado de la Casa de Gran Hermano

La noche estuvo marcada por la salida de Eduardo. Cuando Santiago del Moro anunció que debía abandonar la casa más famosa del país, sus compañeros lo despidieron con afecto. Cinzia, en cambio, evitó acercarse y solo minutos antes de la partida le dio un saludo frío, que reflejó la distancia entre ellos.

Eduardo eligió despedirse con palabras cargadas de emoción hacia Emanuel: "Les deseo los mejor a todos, sobre todo a vos, Ema. Espero que ganes y que llegues a la final, que cumplas el sueño por tu hija". Y antes de cruzar la puerta, reforzó su apoyo: "Con todo, Ema".