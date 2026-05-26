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Quién fue el nuevo eliminado de la Casa de Gran Hermano

La tensión se concentró en el versus entre Cinzia y Eduardo. Lo que en un inicio había sido una alianza terminó en una enemistad abierta tras el reingreso de ella al reality, y la gala dejó en claro que la relación entre ambos ya no tiene retorno.

Este lunes, en la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la tensión se concentró en el versus entre Cinzia y Eduardo. Lo que en un inicio había sido una alianza terminó en una enemistad abierta tras el reingreso de ella al reality, y la gala dejó en claro que la relación entre ambos ya no tiene retorno.

La noche estuvo marcada por la salida de Eduardo. Cuando Santiago del Moro anunció que debía abandonar la casa más famosa del país, sus compañeros lo despidieron con afecto. Cinzia, en cambio, evitó acercarse y solo minutos antes de la partida le dio un saludo frío, que reflejó la distancia entre ellos.

Eduardo eligió despedirse con palabras cargadas de emoción hacia Emanuel: "Les deseo los mejor a todos, sobre todo a vos, Ema. Espero que ganes y que llegues a la final, que cumplas el sueño por tu hija". Y antes de cruzar la puerta, reforzó su apoyo: "Con todo, Ema".

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La salida de Eduardo, que se concretó con el 57,7 por ciento de los votos del público, dejó a Emanuel sin uno de sus principales aliados dentro de la casa. Ahora, el desafío será reinventarse y enfrentar el juego en un escenario donde las rivalidades se intensifican cada vez más.

FUENTE: PrimiciasYa

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