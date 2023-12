Milett Figueroa se descompensó y preocupó a Tinelli

En este sentido, en una nota con LAM, América TV, Milett Figueroa habló de qué le pasó instantes antes de salir a la pista y a qué se debió su descompensación.

“Sentí que me caía en el set, que me desmayaba. Le dije a Gabriel (su compañero de baile) ‘me siento muy mareada’. Entré y no sé si fueron las luces, pero sentía que se me iba a apagar la tele y le dije a Gabriel ‘necesito agua’. Todavía estoy con los temblores”, explicó la modelo.