Stallone fue el encargado de introducir a Trump en el acto, y no ahorró en elogios hacia el magnate: “Estamos ante un personaje realmente mítico. Me encanta la mitología. Este individuo no existe en este planeta. Nadie en el mundo podría haber hecho lo que él hizo. Cuando George Washington defendió a su país, no tenía idea de que iba a cambiar el mundo. Porque sin él, no podemos imaginar cómo sería el mundo. ¿Adivinen qué? Tenemos al segundo George Washington”.