Messi apareció en calle Corrientes para ver a Nico Vázquez

Messi y Nico Vázquez - Rocky

Según supo Noticias Argentinas, la presencia de Messi se mantuvo en reserva hasta el final de la función. El futbolista estuvo acompañado por su familia: su mamá Celia, su papá Jorge, sus dos hermanos Matías y Rodrigo y todos sus sobrinos. Fue entonces, al ponerse de pie entre aplausos y emoción, cuando los espectadores y el mismo elenco, sorprendidos, descubrieron que compartieron función con el ídolo máximo del deporte. La ovación fue inmediata, cerrada y vibrante, como un homenaje espontáneo a quien lleva la bandera argentina por el mundo.

Embed ROCKY Y LA PULGA: Leo Messi fue a ver la obra del actor argentino Nico Vázquez a un teatro de la Calle Corrientes y habló ante el público presente.



ezequielias (IG) pic.twitter.com/jBl6wrIclZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 3, 2025

Al finalizar la función, Messi se fue al camarín con Nicolás Vázquez y estuvieron conversando a solas durante varios minutos.