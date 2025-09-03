El Teatro Lola Membrives fue escenario de una noche que quedará en la memoria de todos. En medio de la exitosa obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez, el público se llevó una sorpresa estelar: Lionel Messi, el capitán argentino y referente máximo del fútbol mundial, estuvo en la sala para alentar a su gran amigo.
Messi apareció en calle Corrientes para ver a Nico Vázquez
Lionel Messi aprovechó la noche libre que tuvo con la Selección y fue al teatro a ver Rocky, la obra que protagoniza Nico Vázquez. El 10 fue ovacionado.