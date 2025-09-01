El emotivo momento de Gimena Accardi en San Juan

Embed

Andrés Gil fue vinculado sentimentalmente a Accardi en medio del escándalo, algo que fue totalmente desmentido por ambos, y derivó en que Gimena salga a hablar públicamente de su separación de Nico y confirmó que la infidelidad fue con alguien "random", despegando a su compañero de trabajo de esa situación. Por su parte, Andrés Gil también desmintió ese rumor que corrió.

Antes, Nico Vázquez había compartido un texto para sus seguidores donde agradecía el suceso por la obra Rocky que protagoniza: "Desde junio arrancamos con Rocky, y desde ese día hasta hoy absolutamente todas las funciones estuvieron agotadas. No me alcanzan los gracias para expresar lo que siento. Me llena de orgullo y emoción ver cómo esta obra hecha con tanta pasión, trabajo y amor, está llegando tan fuerte al corazón de cada uno de ustedes. El público entra de una manera y sale de otra".

"La emoción que se vive en la sala, ver tantas miradas brillando, gente conmovida, aplaudiendo de pie, abrazando esta historia que nos marcó a todos, me conmueve profundamente. Porque no es solo una obra, es una experiencia. Gracias de corazón por elegirnos, por acompañarnos y por hacer que esta versión de Rocky a la historia. Como siempre digo, todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes", finalizó el actor.