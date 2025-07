Mauro Icardi demandó a Wanda Nara por filtrar su video íntimo

Es por eso que Mauro Icardi, enfurecido por la jugada de su ex, decidió tomar cartas en el asunto y demandó a Wanda Nara, al considerarla la responsable de todo lo ocurrido por estos días.

Así lo hizo saber Facundo Ventura desde La Posta del Espectáculo, el ciclo de stream de la TV Pública."Mauro Icardi ya presentó las denuncias con pruebas en Argentina e Italia contra Wanda Nara, la hace responsable de la filtración del video que publicó ayer Natasha Rey. Él habla de que es viejo, se lo pasó cuando él estaba en París y Wanda en Argentina. Esto me lo contó su abogada, Lara Piro", informó el periodista hijo del consagrado Luis Ventura.

Al tiempo que su compañero Gustavo Méndez sumó: "Mauro Icardi no está enojado, está triste por todo lo que pasó, sobre todo por sus dos hijas. No le quedó otra que ir en contra de Wanda Nara". De esta manera, los periodista confirmaron que el futbolista no arremetería legalmente contra Natasha.

Por su parte, el abogado Alejandro Cipolla acotó que a esta demanda podría sumársele otra por daños y perjuicios: "Puede llegar a ascender a 100 millones porque él es un tipo que factura mucho y le puede perjudicar su carrera. Además, le podrían quedar antecedentes penales".

Por último Mendez explicó que, además de las demandas, Mauro Icardi podría ponerle un bozal legal a Wanda Nara para que de una vez por todas deje de hablar de él.

Vale señalar que ésta no es la única demanda que Icardi hizo contra la madre de sus hijas. También reclamó legalmente el impedimento de contacto con sus hijas Francesca e Isabella, quienes actualmente están al cuidado de Andrés Nara debido a que la mediática está de vacaciones en España con L-Gante, y según Icardi le habrían bloqueado el número del celular de la mayor de las nenas.