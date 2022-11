Mauro Icardi: "Ni mi mujer me hace tanto planteo"

Pero todo ese relax quedó de lado de un momento para el otro, cuando Mauro Icardi salió a responderle a la cuenta de Instagram Gossipeame que, desde sus historias, mostró las recientes fotos del deportista preguntándose picante: "¿No sienten que hay mucho beboteo para las redes por acá? Este es el likeador sinseguir... mmm dijo la muda!!!!".

Mauro Icardi historia.jpeg

Así fue a los pocos minutos, Mauro Icardi salió con los tapones de punta, respondiéndole más que filoso: "Vossss decísss??? Te noto un poco resentida en cada posteo que me dedicás. Me parece te comiste el papel, ni mi mujer me hace tanto planteo como vos. Te mando un beso".

Y tal parece que Pochi, la encargada de la cuenta dedicada al espectáculo, se sintió tocada porque no se quedó callada y le respondió más fuerte aún. "'Tu mujer' es el hazme reir y yo la resentida! Cómo le gusta descalificar a las mujeres ¿no? Digo... ¡Sólo pregunté si a ustedes les daba la misma sensación de beboteo que a mi!", disparó visiblemente molesta. A todo esto, ¿Qué dirá Wanda al respecto?