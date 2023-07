Marina Calabró tras el cruce con Lanata por Wanda Nara: "Él se mandó solo"

"La verdad es que él se mandó solo y yo no comparto. Pero la ventaja de laburar con Jorge Lanata es que se lo podés decir y que no pasa nada. Podemos pensar distinto", agregó preocupada y a la espera de que Wanda rompa el silencio.

Por último, Marina Calabró hizo hincapié en la libertad que tiene a la hora de trabajar con un periodista de la talla de Lanata. "Obviamente que él lo dijo, es su programa y prima su criterio, pero no es el mío. Y él no me pide que piense como él. En ese sentido, creo que se trata de respetarnos, en la diferencia en este caso".

Marina Calabró cruzó a Jorge Lanata y tomó una firme posición al referirse a la salud de Wanda Nara

Este viernes, en Radio Mitre, Jorge Lanata habló de la salud de Wanda Nara, que estuvo internada en el Sanatorio Los Arcos por chequeos clínicos. El conductor de Lanata, sin filtro confirmó el diagnóstico de la figura de Telefe.

“La salud de Wanda Nara. Hay un tema con esto que es que mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista, desde hace un tiempo, les voy a contar qué hice. Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entienden por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo. Lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia", afirmó.

Marina Calabró, panelista del ciclo radial cruzó a su colega y fue tajante con su postura: "Vos hablabas del corporativismo, del periodismo del espectáculo. En lo personal, y es una posición que no tenés por qué compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia autorizando".

"Entiendo que hay cuestiones muy sensibles involucradas, me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición, y mi límite. Yo, si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme", remarcó.

Al finalizar, Marina enfatizó que, al ser un tema tan delicado, no corre atrás de la información. "Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera. Pero es una posición personal", sentenció.