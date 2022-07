Mariano Iúdica habló sobre la muerte de su hermano

Así, Mariano Iúdica contó de manera detallada que apenas tenía 13 años cuando su hermano mayor murió arrollado por el tren cuando, apurado porque llegaba tarde a la facultad de ingeniería, se patinó y fue arrollado por la formación en la estación del barrio. Él estaba solo en su casa cuando recibió una llamada de la comisaría avisando que tenían los documentos de Eduardo, mientras que una vecina se acercó a contar que el tren había atropellado a alguien en la estación.

De esta manera, aturdido ante semejante bombardeo de información que no terminaba de procesar, cayó en la cuenta de que había perdido a su hermano mayor cuando sonó el timbre y supo cuál sería la triste noticia. “Así estallaba la bomba de neutrones que lo cambiaría todo. Fue el gran dolor. El primer mojón de la historia familiar que nos reversionaría para siempre”, reveló el conductor de América TV admitiendo que recién hace 8 años pudo desentrañar ese dolor gracias a la terapia.

Mariano Iúdica debutó con La noche del domingo: el divertido reproche de su mujer en vivo

La noche del domingo, el histórico ciclo creado por Gerardo Sofovich, volvió a la televisión el pasado 26 de junio por la pantalla de América con la conducción de Mariano Iúdica y la producción general de Gustavo Sofovich. Y en medio del debut, el animador recibió en el estudio a su esposa, Romina Propato, quien le hizo un divertido reproche en vivo.

“Hola ma”, le dijo Iúdica a Propato al verla detrás de cámara. Enseguida, la saludó y luego le pidió lo acompañara a un costado para poder conversar tranquilos. “Estoy muy nervioso. ¿Cómo lo viste?”, le preguntó Mariano a Romina. Y la bailarina le advirtió que iba a decirle la “verdad” y contó: “Veníamos viéndolo desde el auto en el teléfono porque no llegábamos a la apertura para verla en vivo”.

“Necesito que me des tu apreciación, fuera de joda”, pidió Iúdica. Y luego le pidió que fuera sincera en su opinión y le dijera cómo lo había visto. “Muy contento”, le respondió ella. “Me salió una frase muy linda que es: ‘Están cantando los ángeles’”, indicó Mariano. “Sí, la escuché. Y bueno, seguramente”, comentó Romina. Pero después Iúdica advirtió: “Ahora viene el lopa”. “No, ¿por qué?”, dijo Romina. “Porque te conozco”, acotó Mariano. “Te juro que tengo cosas buenas para decir”, señaló entonces la bailarina.

“¿Querés que te diga algo malo?”, le preguntó luego Propato. Mariano dijo que no, pero le consultó si lo había visto bien con el look. “Me gustó, saliste de diez”, le dijo ella. “¿Por qué viniste?”, preguntó él. Y Romina arrojó: “Me invitaste tarde, muy tarde. Esa es la única cosa que no está tan buena”. “Yo pensé que no ibas a venir...”, se defendió Iúdica. “¿Sabés a qué hora me invitó? A las seis de la tarde”, reveló la bailarina dirigiéndose a la producción. “Yo dije: ‘No debe querer en esta ocasión’”, comentó Propato. Pero Mariano le respondió: “No, hoy sí quería”. “Y, pero te acordaste un poquito tarde...”, volvió a remarcar Romina.