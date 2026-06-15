Cabo Verde sorpendió a España en el debut del Mundial

Sobre el cierre de la primera parte, España volvió a insistir con otro remate de Ferran y una llegada de cabeza de Aymeric Laporte, pero Vozinha respondió nuevamente con autoridad para llegar al descanso con el marcador en cero.

En el complemento, el partido siguió la misma sintonía: España sostuvo el balón con paciencia pero sin la profundidad necesaria para inquietar con claridad al ordenado bloque africano. A los 71 minutos, Lamine Yamal hizo su estreno en la competición y en su primera intervención generó movimientos ofensivos que terminaron en una situación de peligro de Marcos Llorente.

Sobre el cierre, el partido tuvo emociones en ambos arcos. España reclamó un gol con un remate de Oyarzabal que se desvió en un defensor rival, mientras que Cabo Verde también pudo llevarse los tres puntos con un cabezazo de Diney Borges que Unai Simón contuvo con una gran atajada.

Finalmente el marcador no se movió y Cabo Verde hizo historia con un punto de oro que lo mantiene vivo e ilusionado en el Grupo H. En la próxima jornada, el conjunto africano se enfrentará a Uruguay, mientras que España hará lo propio ante Arabia Saudí, ambos el domingo 21 de junio.