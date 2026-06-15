El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía continúa con los trabajos de transformación integral del Parque de Mayo. En el marco de la remodelación del Sector 2, se inició el hormigonado de las fundaciones del nuevo puente peatonal que atravesará el lago, una de las obras más destacadas del proyecto.
Así avanzan las obras en el lago del Parque de Mayo
En el marco de la remodelación del Sector 2, se inició el hormigonado de las fundaciones del nuevo puente peatonal que atravesará el lago, una de las obras más destacadas del proyecto.