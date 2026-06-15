Así avanzan las obras en el lago del Parque de Mayo

La intervención forma parte de un plan más amplio de renovación del lago, que también contempla la mejora de veredas, el reacondicionamiento de barandas, la incorporación de iluminación LED y diversas acciones destinadas a optimizar la seguridad y el funcionamiento general del sector.

La remodelación del Sector 2 está organizada en tres ejes principales: la puesta en valor del lago, la recuperación del tradicional trencito del parque y la construcción de nuevos núcleos sanitarios. El objetivo es recuperar servicios históricos y sumar infraestructura moderna para acompañar el uso cotidiano de miles de sanjuaninos y turistas que visitan el espacio cada año.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la transformación del Parque de Mayo forma parte de una política de mejora de los espacios públicos, con obras orientadas a brindar mayor seguridad, accesibilidad y comodidad para las familias, promoviendo además actividades recreativas y de encuentro al aire libre.