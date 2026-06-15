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Así avanzan las obras en el lago del Parque de Mayo

En el marco de la remodelación del Sector 2, se inició el hormigonado de las fundaciones del nuevo puente peatonal que atravesará el lago, una de las obras más destacadas del proyecto.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía continúa con los trabajos de transformación integral del Parque de Mayo. En el marco de la remodelación del Sector 2, se inició el hormigonado de las fundaciones del nuevo puente peatonal que atravesará el lago, una de las obras más destacadas del proyecto.

La futura estructura tendrá una longitud de 70 metros y ofrecerá una nueva manera de recorrer uno de los espacios más emblemáticos de la provincia. Los visitantes podrán caminar sobre el puente, disfrutar de vistas panorámicas del lago y su entorno, además de contar con un nuevo punto de encuentro y recreación dentro del parque.

Según informaron desde el área de Infraestructura, el puente estará sostenido por 16 columnas distribuidas a lo largo de todo su recorrido. Actualmente, las tareas se concentran en la ejecución de las fundaciones que servirán como base para la construcción de la estructura.

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La intervención forma parte de un plan más amplio de renovación del lago, que también contempla la mejora de veredas, el reacondicionamiento de barandas, la incorporación de iluminación LED y diversas acciones destinadas a optimizar la seguridad y el funcionamiento general del sector.

La remodelación del Sector 2 está organizada en tres ejes principales: la puesta en valor del lago, la recuperación del tradicional trencito del parque y la construcción de nuevos núcleos sanitarios. El objetivo es recuperar servicios históricos y sumar infraestructura moderna para acompañar el uso cotidiano de miles de sanjuaninos y turistas que visitan el espacio cada año.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la transformación del Parque de Mayo forma parte de una política de mejora de los espacios públicos, con obras orientadas a brindar mayor seguridad, accesibilidad y comodidad para las familias, promoviendo además actividades recreativas y de encuentro al aire libre.

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