María Becerra se aleja de las redes sociales por los comentarios violentos

Según indicó la cantante, a partir de ahora dejará sus redes sociales en manos de alguien de confianza que pueda manejarlas hasta que ella se sienta capaz de volver a tomar el control de ellas.

maria becerra.jpeg

“De mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algun crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir. ¡Se meten con mi fisico a diario, con todo! Entiendo que esto forma parte de la fama y que muchos quieren ayudarme y aconsejarme. Ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan, pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”, siguió.

“Entiendo que cosas asi me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor”, expresó.

Y finalmente agregó: “Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”.