"Manzana" movió la placa de Gran Hermano y así quedó todo para el domingo

Más tarde, Federico decidió sacar de placa a Martín. "Ayer y hoy estuve escuchando y analizando los dichos de mis compañeros que estaban en placa. Escuché a Juliana decir y hacer campaña por Damcer, por ella misma y por Emmanuel, y no la escuche específicamente hacer campaña por Martín. La realidad es que eso me dio a entender que ella quiere que se vaya, y no hay ningún problema con eso. Es mi decisión tomar la palabra ahora y decidir que voy a salvar a Martín de la placa", explicó Manzana el por qué de su decisión.

Después de la medianoche, Manzana anunció que Darío Martínez Corti subiría a placa. Por lo tanto, los nominados de esta semana son: Emmanuel Vich, Juliana 'Furia' Scaglione, Mauro D'Alessio, Paloma Méndez, Damián Moya y Darío.

Cabe recordar que este domingo se llevará a cabo la gala de nominación con una votación positiva, es decir, se irá el participante que reciba menos votos.