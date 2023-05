Luisana Lopilato explicó los motivos por los que se alejó de las redes sociales

luisana-lopilato-1-redesjpg.webp

Y siguió: “Organizar el colegio, deportes, actividades, cursos, entrenamiento… pero obvio, no me quejo. Feliz de estar de vuelta y más tiempo con mis hijos. Ya me voy a acomodar y compartirles más”.

En la siguiente historia de Instagram, la actriz de Casados con hijos fue intrigante: “Lo que sí les puedo contar es que me estoy preparando para algo que me tiene con mucha ilusión y nervios, es un proyectazo”.

Entonces, abrió la caja de preguntas de esa red social y preguntó: "¿Se imaginan qué es?". Luisana hace no mucho estuvo en la Argentina para participar de la obra teatral Casados con hijos, y después, acompañó a su marido Michael Bublé en la gira musical que tuvo por diferentes ciudades de Europa.